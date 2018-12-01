شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة مرعبة لحسام عاشور فى مباراة بتروجت.. والسولية البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسام عاشور قائد فريق الأهلى، لاصابة "مرعبة" خلال مواجهة بتروجت بعدما تعرض لإلتواء فى كاحل القدم اليسرى بالدقيقة 40 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ليضطر محمد يوسف لإجراء تبديل بخروج عاشور ونزول عمرو السولية بدلاً منه، وتقدم الأهلى على بتروجت بهدف فى الدقيقة 8 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد الشيخ.

ويضم تشكيل الأهلة كلاً من: شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ ، ناصر ماهر ،وليد سليمان ووليد آزارو.

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.