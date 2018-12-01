شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوي وأبو رية وعماد رشاد يدعمون الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان فاروق الفيشاوي على حضور مواجهة الأهلى وبتروجت المقامة حالياً على ملعب السويس، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة لبطولة الدوري العام، ويرافق الفيشاوي فى مقصورة ملعب السويس الفنانين كمال أبو رية وعماد رشاد.

وانطلقت مواجهة الأهلى وبتروجت متأخرة، حيث كان من المفترض أن تنطلق فى تمام السادسة مساء، إلا أن ثمة أزمة فى زي الفريقين تسببت فى تاخر انطلاق المباراة لقرابة الـ20 دقيقة.