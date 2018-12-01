شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يبلغ إدارة الإسماعيلى بموعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ البرازيلى يوسف فييرا، المدير الفنى للإسماعيلى، مجلس الإدارة بموعد رحيله عن القيادة الفنية للدراويش، وفقًا لرغبته فى الرحيل لظروف خاصة، بالإضافة إلى النتائج السيئة التى تعرض لها الفريق فى الدورى مؤخرًا.

وتحدث فييرا مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والمشرف العام على فريق الكرة، مؤكدًا إنه سيستمر فى قيادة الدراويش لحين الانتهاء من مواجهة ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى فى إياب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، ومن بعدها سيعلن الرحيل، وفى حالة عدم تمكن الإدارة من التعاقد مع مدير فنى أخر سيستمر لحين الإنتهاء من مواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والمقرر لها 11 ديسمبر الجارى فى المغرب والتى تحسم مستقبل الفريق فى البطولة، لاسيما بعد التعادل السلبى فى مباراة الذهاب على ستاد الإسماعيلية .