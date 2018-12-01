شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا والعجوز والسباعي في تشكيل بتروجت امام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجت تشكيل فريقه لمباراة الأهلي التى ستنطلق في السادسة من مساء اليوم،السبت، بإستاد السويس والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

ويضم التشكيل ، كلاً من : علي فرج ، محمد رضا ، أحمد جمال ، أحمد لالا، أحمد عبد العال ، أحمد عبد الرسول ، محمد فييرا ، إبراهيم القاضي ، أحمد السباعي، أحمد العجوز ومحمود صلاح

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.