صدق أو لا تصدق.. تأجيل مباراة الأهلي وبتروجيت 20 دقيقة بسبب أزمة ملابس الفريقين!!

كتب: ضياء السقا

أثيرت أزمة بين الأهلي وبتروجيت، قبل دقائق من انطلاق مباراتهما، بسبب ألوان ملابس الفريقين، مما أدى إلى تأخرها 20 دقيقة.

وكان مراقب المباراة قد طلب من بتروجيت بإرتداء الزي الفسفوري، بدلا من زيهم الأساسي الأحمر والأزرق، نظرا لتشابهه مع الزي الخاص بالأهلي، سواء الأساسي "الأحمر" أو الاحتياطي "الأزرق".

واشترط مسئولو بتروجيت في البداية إرتداء الأهلي الزي الأزرق للموافقة على ارتداء أبناء السويس التيشيرت الفسفوري، الأمر الذي رفضه الفريق الأحمر.

وفي النهاية سمح مراقب المباراة للفريقين بإرتداء زيهما التقليدي، بتروجيت بالقميص الأزرق والأحمر، والأهلي بالزي الأحمر.

ويستضيف بتروجيت، نظيره الأهلي، في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.