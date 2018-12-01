مانشستر سيتي يطوي عناد بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحقق فوزا مهما على ضيفه بورنموث 3-1 مساء السبت على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة.



وأحرز أهداف مانشستر سيتي برنادرو سيلفا (16) ورحيم سترلينج (57) وإلكاي جوندوجان (79)، فيما سجل كالوم ويلسون هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 44.



وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط مؤقتا عن ليفربول الذي يتواجه مع جاره إيفرتون مساء الأحد، أما بورنموث، فتجمد رصيده عند 20 نقطة.



وفي غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أقحم مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس، كما تواجد الدولي الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء، حاله حال الإسباني دافيد سيلفا والإنجليزي كايل ووكر.



في المقابل، عاد بورنموث للعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي بعد سقوطه في المباراة الأخيرة أمام أرسنال (1-2)، مع مشاركة تايرون مينجز للمرة الأول كأساسي هذا الموسم، مقابل غياب جيفيرسون ليما للإيقاف.



وشكل بورنموث خطرا مبكرا على مانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من رايان فرايزر، ورد الفريق المضيف بالدقيقة 12 بعد تمريرة طويلة من المدافع إيميريك لابورت نجو الجناح ليروي ساني الذي أرسل كرة أمام المرمى لم يتمكن جيسوس من الوصول إليها، قبل أن يفتتح البرتغالي سيلفا التسجيل في الدقيقة 16، الذي استغل كرة مقطوعة من الحارس اسمير بيجوفيتش ليضع الكرة في الشباك.



ومرت الدقائق التالية هادئة رغم سيطرة مانشستر سيتي على المجريات، مع محاولات خجولة من بورنموث لتعديل النتيجة، وفي الدقيقة 39، شق جوشوا كينج طريقة من اليسار قبل أن يرسل كرة خطيرة قطعها الحارس إيديرسون من أمام المهاجم كالوم ويلسون الذي سرعان ما عادل النتيجة لفريقه بالدقيقة 44 عندما ارتقى برأسه لعرضية سيمون فرانسيس ليضع الكرة في الشباك.



وكاد بورنموث يتقدم بالنتيجة مع بداية الشوط الثاني، عندما انسل كينج من اليمين ووجّه كرة أمام المرمى فشل تشارلي دانييلز في اللحاق بها، وأصيب ظهير سيتي أولكسندر زينتشينكو في أنفه ليدخل مكانه فابيان ديلف، واستعاد سيتي تقدمه في الدقيقة 57، عن طريق سترلينج الذي استغل فشل الحارس بيجوفيتش في قطع كرة مرسلة من ليروي ساني، ليدكها في المرمى.



ودخل دافيد سيلفا إلى الملعب مكان غير الموفق جيسوس، قبل أن يتمكن سيتي من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 79، عندما تبادل ساني الكرة مع سيلفا قبل أن يمرر كرة خلفية إلى المندفع إلكاي جوندوجان الذي تابعها من لمسة واحدة في الشباك. وكاد ساني يضع اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 85، عندما انفرد بالحارس بيحوفيتش الذي تصدى للكرة لتعلو العارضة.

المصدر: موقع كورة