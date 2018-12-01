شكرا لقرائتكم خبر عن احمد ريان يسجل هدف فوز شباب الاهلي على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد أحمد ريان مهاجم الاهلي الصاعد فريق الشباب بالنادي لتحقيق فوز مهم بهدف نظيف على المقاصة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم،السبت، من دوري الجمهورية للشباب.

ويتواجد أحمد ريان مع الفريق الأول ويُشارك معه على فترات مُتباعدة وسمح له محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق بالمشاركة مع شباب النادي اليوم في مبارة المقاصة لأكتساب "فورمة" المباريات ومن أجل الحفاظ على مستواه.

وظهر أحمد ريان بشكل جيد في لقاء اليوم وسجل هدفاً مؤثراً فاز به شباب القلعة الحمراء على المقاصة ليواصل أحمد ريان تفوقه مع فريق الشباب بعدما قاده الأسبوع الماضي للفوز على الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل هدفين وتسبب في ضربة جزاء سجل منها أحمد حمدي الهدف الثالث.

ومن المقرر أن يعود أحمد ريان للمشاركة في تدريبات الفريق الأول غداً حيث سيبدأ الأهلي الأستعداد لمباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري .