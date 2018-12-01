شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أول تصريحات حمادة صدقى عقب تدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة سعادته فى الظهور الأول له فى قيادة تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة الاهلى القادمة ضمن المباريات المؤجلة من الاسبوع السابع ببطولة الدورى الممتاز والمحدد لها يوم الاربعاء المقبلة .
وقال حمادة صدقى انه سيسعى جاهدا لتحقيق طموحات وأهداف إدارة نادى الجونة وجماهيره خاصة بعدما لاقى قبولا وترحيبا كبيرة من نادر شوقى مدير التعاقدات ومسئولو النادى .
تعاقد مجلس إدارة الجونة مع حمادة صدقى لقيادة الفريق فنيا خلفا لهشام زكريا الذى رحل عقب الخسارة من الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى .
ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .
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