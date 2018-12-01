شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلي لا يعرف الفوز محلياً منذ 99 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار الفنى يعيشها النادي الأهلي مؤخراً، تسببت فى إخفاق محلى وعربى وأفريقى، فبعد أيام قليلة من خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى فى المباراة النهائية، ودع المارد الأحمر البطولة العربية من دور الـ16 بعد التعادل مع الوصل الإماراتى فى مباراة لم يكن يكفى التعادل لتأهل الأحمر.

ليعود الأهلى إلى المسابقة المحلية باحثاً عن الانتصارات الغائبة عن الفريق، قبل أن يتعثر أمام المقاولون العرب ويخسر بهدف نظيف، ليواصل الأهلى مسلسل النتائج السيئة وتراجع المستوى فى جميع البطولات.

ومحلياً كان الفوز الأخير للمارد الأحمر ببطولة الدورى العام فى 24 أغسطس الماضى، خلال المباراة التى جمعت الأهلي بنظيره حرس الحدود ضمن منافسات الدورى العام، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، ومنذ تلك المباراة لم يتذوق المارد الأحمر طعم الفوز محلياً بسبب تأجيل مباريات الدورى بسبب مشاركته فى دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لمصالحة الجماهير الغاضبة خلال مباراة اليوم أمام بتروجت فى تمام السادسة مساءً على استاد السويس، وتحقيق الفوز الأول بعد انتظار 99 يوماً.