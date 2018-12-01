شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يُسجل وليد سليمان الهدف الخامس فى مواجهات الأهلى وبتروجت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، اليوم بعيد ميلاده حيث أتم 34 عاماً، ويتزامن عيد ميلاد الحاوى مع مواجهة الفريق الأحمر مساء اليوم مع بتروجت فريقه السابق، وذلك فى استاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

ويبحث وليد سليمان فى مواجهة بتروجت عن أكثر من هدفا لتحقيقه وعلى رأسه قيادة الأهلى لاستعادة الانتصارات والخروج من النفق المظلم بعد تذيل جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 11 نقطة بعد خوض 7 مباريات بخلاف توديع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتى بجانب خسارة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى لذلك ستكون مواجهة بتروجت لها أهمية كبرى فى المرحلة الحالية للأهلى.

يأتى ثانى أهداف وليد سليمان فى المواجهة متمثل فى زيادة رصيده من الأهداف بمواجهات الفريقين ولم ينجح الحاوى فى التسجيل بالشباك الحمراء عندما كان لاعبا فى بتروجت سواء فى الدورى أو الكأس ولكنه سجل 4 أهداف للأهلى فى شباك البترولى بالدورى وسيبحث الليلة عن زيادة ذلك الرصيد لمساعدة فريقه على تحقيق الفوز.