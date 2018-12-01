شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى يجتمع مع محمد عبد المنصف لحسم ملف التجديد لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، وحازم خيرت المشرف على الكرة، جلسة مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، خلال الأسبوع الجارى من أجل حسم ملف تجديد تعاقده.

ومن المنتظر أن يحسم مسئولو وادى دجلة ملف تجديد عبد المنصف تعاقده خلال الجلسة المقرر لها الأسبوع الجارى، خاصة وأن المدير الفنى اليونانى تاكيس جونيس شدد على إدارة النادى سرعة حسم ملف التجديد خوفًا من العروض التى تلقاها الحارس المخضرم فى الفترة الحالية، والتى قد تؤدى إلى رحيله.

وينتهى عقد عبد المنصف مع وادى دجلة بنهاية الموسم الحالى، إلا إنه يحق له التوقيع لأى ناد أخر خلال انتقالات شهر يناير الجارى، الأمر الذى دفع المدير الفنى لمناشدة الإدارة بسرعة تجديد عقد الحارس.