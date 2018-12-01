شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الاتحاد السكندرى.. خسارة تغير تشكيل جروس أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسارة الزمالك ضد الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية أدت إلى دراسة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إجراء بعض التغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 بالدورى الممتاز.

ويأتى إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك على رأس المهددين بالخروج من التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، بينما فى خط الدفاع سيعود محمد عبد السلام لقيادة الدفاع بجوار محمود علاء، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمود الونش الذى مازال مصابا ويخضع لبرنامج تأهيلى.

أحداث مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندرى

نجح الاتحاد السكندرى فى التأهل لدور الـ8 للبطولة العربية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت، فى إياب دور الـ16 للبطولة ليفوز زعيم الثغر بنتيجة 4/3.

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حمدى النقاز، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة

خط الوسط : فرجانى ساسى، ومحمود عبد العزيز "زيزو"، ومحمود كهربا، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن

خط الهجوم : كاسونجو

بينما بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق

خط الوسط : نور السيد و أحمد مجدى وأحمد داودا وكريم الديب

خط الهجوم : خالد قمر ورزاق سيسيه.

الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندرى

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى مكثف لتسجيل هدف مبكر وحسم اللقاء مبكرا وتشهد الدقيقة 3 هجمة خطيرة عن طريق أوباما انتهت بتسديدة قوية لكن تدخل الدفاع السكندرى لتتحول ركلة ركنية .

ويقود خالد قمر هجمة مرتدة للاتحاد السكندرى بالدقيقة 5 ويمرر الكرة لرزاق سيسيه لكن يتدخل جنش وينقذ مرمى الزمالك من فرصة محققة .

ويدخل الاتحاد فى أجواء المباراة بعد الخمس دقائق الأولى التى شهدت استحواذ الزمالك على الكرة بشكل مستمر .

ويتحول الأداء للعب تعاونى بين لاعبى الفريقين بتعدد التمريرات الخاطئة وينحصر اللعب فى وسط الملعب دون الاقتراب من مناطق الخطورة للزمالك أو الاتحاد .

وكاد كاسونجو أن يفاجئ الهانى سليمان حارس الاتحاد بتسجيل أول الأهداف بالدقيقة 22 بعد مغافلته الدفاع والتوغل لكن ينقض عليه الهانى وينقذ الموقف .

ويسدد كاسونجو أول الكرات تجاه مرمى الاتحاد بعد مرور 24 دقيقة من المباراة لكن يتصدى لها بسهولة الهانى سليمان .

ويوجه حمدى النقاز عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الاتحاد بالدقيقة 25 لكن يشتتها الدفاع السكندرى لركلة ركنية .

وتشهد الدقيقة 26 مشادة بين نور السيد لاعب الاتحاد ومحمود علاء مدافع الزمالك بداعى دخول الأخير بقوة مع أحد لاعبى زعيم الثغر ليتدخل الحكم ويحتوى الموقف .

ويغالط كاسونجو دفاع الاتحاد بالدقيقة 29 ويقتنص الكرة على حدود منطقة الجزاء لكنه يسددها بعيدة تماما عن المرمى .

وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 38 بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من كهربا تصل لأوباما ويسدد الكرة بقوة لكن يتصدى لها الدفاع السكندرى ويمنع هدف للأبيض .

ويرد الاتحاد بهجمة خطيرة بالدقيقة 39 بعد تسديدة أحمد داوودا لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للزمالك .

ويحتسب العراقى على صباح حكم المباراة دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى .

الشوط الثانى من مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وتتأخر انطلاقة الشوط الثانى بعد قيام بعض جماهير الاتحاد بإلقاء طوب تجاه محمود جنش حارس الزمالك ليقوم الأخير بإخطار الحكم ويسلم الطوبة لمراقب المباراة مما استغرق بعض الدقائق قبل بداية الشوط .

مع بداية الشوط الثانى تضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 46 بعد توغل حمدى النقاز من الجبهة اليمنى ويمرر الكرة تجاه أوباما لكن ينقض عليها دفاع الاتحاد وينقذ الموقف فى اللحظات الأخيرة .

ويسدد خالد قمر كرة قوية بالرأس بالدقيقة 50 لكنها تعلو العارضة البيضاء .

ويسيطر الزمالك على الكرة بشكل تام خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثانى مع تراجع لاعبى الاتحاد والاعتماد على الهجمات المرتدة .

ويجرى حلمى طولان أولى تغييرات الاتحاد بالدقيقة 57 بنزول بناهينى وخروج أحمد داودا لتنشيط الجانب الهجومى .

وتضيع فرصة هدف محقق من الزمالك بالدقيقة 60 بعد خطأ من الهانى سليمان حيث سقط الكرة من يده لتصل ليوسف أوباما ويسددها تجاه المرمى لكنها تمر بجوار القائم الأيمن للفريق السكندرى .

ويمرر محمد ناصف عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك ينقض عليها بناهينى ويسددها بقوة لكن يتصدى لها جنش .

وينفرد كاسونجو بمرمى الاتحاد بالدقيقة 65 لكن يعلن الحكم وجوده فى موضع تسلل ورغم ذلك سدد الكونغولى الكرة بغرابة شديدة خارج المرمى .

ويشهر الحكم على صباح أولى البطاقات الصفراء بالدقيقة 68 فى وجه محمود علاء بعد تدخله بقوة مع كريم الديب لاعب الاتحاد .

ويطالب كهربا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بالدقيقة 70 لكنه يشير باستكمال اللعب .

ويواصل الزمالك مسلسل إهدار الفرص بالدقيقة 77 بعد توغل كهربا فى الدفاع السكندرى من الجبهة اليمنى ويسدد الكرة ليتصدى لها الهانى سليمان وترتد لأوباما ليسددها بقوة لكنها تعلو العارضة .

ويشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة فى وجه عبد الله جمعة بعد تدخله بقوة مع لاعب الاتحاد السكندرى .

وينجح الاتحاد السكندرى فى تسجيل أول الأهداف بالدقيقة 85 بناهينى من رأسية قوية بعد تلقيه عرضية متقنة من رزاق سيسيه ويجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بخروج إبراهيم حسن و نزول مصطفى فتحى بالدقيقة 87 .

ويرد حلمى طولان بإجراء ثانى تغييرات الاتحاد بخروج خالد قمر ونزول محمد حسن ويجرى جروس ثانى التغييرات البيضاء بنزول عمر السعيد بدل كاسونجو .

ويحاول الزمالك إحراز هدف التعادل فى الدقائق الأخيرة للتأهل رسميا للدور المقبل قبل اللجوء لركلات الترجيح وسط استماتة دفاعية من لاعبى الاتحاد السكندرى .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى اللقاء بفوز الاتحاد السكندرى بهدف وحيد ويتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية .