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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء وأزارو وناصر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بتروجت التى ستنطلق في السادسة من مساء اليوم،السبت، بإستناد السويس والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.
ويضم التشكيل ، كلاً من : شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ – ناصر ماهر –وليد سليمان ووليد آزارو.
الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.
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