شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء وأزارو وناصر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بتروجت التى ستنطلق في السادسة من مساء اليوم،السبت، بإستناد السويس والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

ويضم التشكيل ، كلاً من : شريف إكرامي ، ايمن اشرف ، سعد سمير ، احمد علاء ، كريم نيدفيد ، حسام عاشور ، هشام محمد ، أحمد الشيخ – ناصر ماهر –وليد سليمان ووليد آزارو.

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.