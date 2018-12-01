شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا مش زى فرنسا.. محسن صالح: "بنقلد أوروبا فى كل حاجة إلا اللعب والتشجيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، رسالة إلى اللاعبين والجماهير المصرية على مختلف انتمائتها، موضحا أن اللاعبين يقلدون أوروبا والعالم فى كل المواقف إلا اللعب، وكذلك الجمهور لا يظهر مثل ما نراه فى الملاعب الأوروبية.

وقال محسن صالح: "طنطا مش زي فرنسا.. بنقلد أوروبا والعالم في كل حاجة الا في اللعب والتشجيع.. في الموده والأفلام ولاوية اللسان.. تسريحة الشعر.. حتى في طرق اللعب وإدعاء الإصابة وتمثيل الالم طيب ليه همه منضبطين عننا.. وبيلعبوا احسن مننا وتشجيعهم أحلى من اللي عندنا يقولولك لااااااا طنطا مش زي فرنسا!!".