- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا مش زى فرنسا.. محسن صالح: "بنقلد أوروبا فى كل حاجة إلا اللعب والتشجيع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، رسالة إلى اللاعبين والجماهير المصرية على مختلف انتمائتها، موضحا أن اللاعبين يقلدون أوروبا والعالم فى كل المواقف إلا اللعب، وكذلك الجمهور لا يظهر مثل ما نراه فى الملاعب الأوروبية.
وقال محسن صالح: "طنطا مش زي فرنسا.. بنقلد أوروبا والعالم في كل حاجة الا في اللعب والتشجيع.. في الموده والأفلام ولاوية اللسان.. تسريحة الشعر.. حتى في طرق اللعب وإدعاء الإصابة وتمثيل الالم طيب ليه همه منضبطين عننا.. وبيلعبوا احسن مننا وتشجيعهم أحلى من اللي عندنا يقولولك لااااااا طنطا مش زي فرنسا!!".
شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا مش زى فرنسا.. محسن صالح: "بنقلد أوروبا فى كل حاجة إلا اللعب والتشجيع" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .