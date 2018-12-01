تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجيت.. وتغييران في التشكيل الرسمي للمارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجيت، لتقام في السادسة مساء اليوم، بدلا من السابعة.

ويأتي تعديل موعد المباراة قبل انطلاقها بساعات قليلة، بناء على التعليمات الأمنية.

ويستضيف بتروجيت، نظيره الأهلي، على ملعب استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تغييران في التشكيل الرسمي للمارد الأحمر

وفي سياق متصل أعلن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بتروجيت.

وشهد التشكيل تغييرين، حيث يبدأ المدافع أحمد علاء أساسيا بدلا من كوليبالي، ويعود أزارو لقيادة الهجوم على حساب مروان محسن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته من المقاولون العرب في الجولة الـ16، بهدف دون رد، فضلا عن إخفاقه العربي والإفريقي، حيث خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في النهائي، وبعدها بأيام ودع بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

وبعد الخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في الدوري بعد أن خاض 7 مباريات فقط، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 9 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك بتروجيت 15 نقطة في المركز الرابع عشر.