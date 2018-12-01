برشلونة يصطاد أحد نجوم الأمراء

توصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي مع نهاية الموسم الحالي.



وكشفت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، أن ممثلي رابيو اجتمعوا مع برشلونة قبل أيام قليلة، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.



وأوضحت الشبكة أن الطرفين اتفقا على الجانب الاقتصادي من الصفقة، على أن يتقاضى اللاعب الفرنسي 13 مليون يورو سنويا، إضافة إلى المكافآت.



وسيحاول برشلونة التوقيع مع أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر فبراير المقبل، على أن ينضم اللاعب الفرنسي للبلوغرانا مجانا أثناء الميركاتو الصيفي 2019.



المصدر: وكالات