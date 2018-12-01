ميسي خارج ثلاثي الكرة الذهبية.. ورونالدو يواصل عادته

كشف تقرير جديد، عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، لعام 2018، والذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد غد، الإثنين في حفل بباريس.



وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إن الكرواتي لوكا مودريتش، سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، ليضمها إلى جائزتي أفضل لاعب في أوروبا، والأفضل المقدمة من الفيفا.



ولفتت الشبكة إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، سيأتي في المركز الثاني، بينما لن يتواجد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة الـ3 الأوائل، حيث سيحتل الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، المركز الثالث.



وذكرت الشبكة أن كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان لن يحضرا الحفل، الذي سيشهد تتويج مودريتش.



وبذلك يواصل الدون عادته في الفترة الأخيرة بعدم حضور المناسبات التي يعلم قبلها بخسارة الجائزة، كما حدث في حفلي اختيار أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والأفضل في أوروبا، حيث حسم مودريتش الجائزتين.



وأكدت أن الفرنسي كيليان مبابي سيفوز بجائزة "كوبا" الجديدة والتي سوف تمنح لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، بينما ستحصل البرازيلية مارتا على الكرة الذهبية النسائية.

المصدر: موقع كورة