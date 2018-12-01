رياضة | تعرف على النظام الجديد لسحب قرعة تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على النظام الجديد لسحب قرعة تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتضن العاصمة الأيرلندية دبلن غدا الأحد، حفل سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020، والتي تشهد تقسيم المنتخبات الـ55 المشاركة على عشر مجموعات ، وفيما يلي آلية سحب القرعة والقيود التي تفرض عليها :

المستوى الأول :

يضم المنتخبات الأربعة التي فازت بمجموعات دوري المستوى الأول في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا ، وهي منتخبات سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا ، وستأتي على رؤوس المجموعات الأربع الأولى بالتصفيات.

كذلك يضم المنتخبات الستة التالية في التصنيف ، طبقا لنتائج دوري الأمم ، وهي منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا ، والتي ستأتي على رؤوس المجموعات من الخامسة إلى العاشرة.

المستوى الثاني :

يضم منتخبات ألمانيا وأيسلندا والبوسنة والهرسك وأوكرانيا والدنمارك والسويد وروسيا والنمسا وويلز والتشيك

المستوى الثالث:

يضم منتخبات سلوفاكيا وتركيا وأيرلندا وأشرلندا الشمالية واسكتلندا والنرويج وصربيا وفنلندا وبلغاريا وإسرائيل

المستوى الرابع :

يضم منتخبات المجر ورومانيا واليونان وألبانيا ومونتنيجرو وقبرص واستونيا وسلوفينيا وليتوانيا وجورجيا.

المستوى الخامس :

يضم منتخبات مقدونيا وكوسوفو وبيلاروسيا ولوكسمبورج وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان ومولدوفا وجبل طارق وجزر فاروه

المستوى السادس :

يضم منتخبات لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو

وتضم كل من المجموعات الخمسة الأولى خمسة منتخبات بينما تضم المجموعات من السادسة إلى العاشرة ستة منتخبات ، وستقع بها منتخبات المستوى الأخير .

القيود التي تفرض على سحب القرعة :

الدول صاحبة الضيافة:

تقام نهائيات يورو 2020 في 12 دولة أوروبية ، وستضمن أي من الدول المضيفة خوض مباراتين على الأقل في دور المجموعات بالنهائيات على أرضها.

وتقام مباريات يورو 2020 في مدن ميونخ الألمانية وروما الإيطالية وباكو الأذربيجانية وأمستردام الهولندية وبوخارست الرومانية وسان بطرسبرج الروسية وكوبنهاجن الدنماركية والعاصمة البريطانية لندن وجلاسجو الاسكتلندية وبلباو الإسبانية ودبلن الأيرلندية وبودابست المجرية.

وطبقا لقواعد قرعة التصفيات ، لن تضم أي مجموعة في التصفيات أكثر من دولتين من المضيفين لفعاليات البطولة.

الصراعات :

لا يمكن أن تضم مجموعة واحدة جبل طارق وإسبانيا ، أو كوسوفو وصربيا ، أو كوسوفو والبوسنة والهرسك.

وكانت تلك القيود ستطبق أيضا على منتخبي روسيا وأوكرانيا ، لكنهما لن يلتقيان في مجموعة واحدة بشكل تلقائي نظرا لأنهما ضمن منتخبات المستوى الأول.

ظروف المناخ :

دفعت البرودة الشديدة للشتاء في عشر دول ، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى فرض قيود أخرى ، حيث قرر عدم إقامة مباريات في التصفيات بشهري أذار/مارس وتشرين ثان/نوفمبر في فنلندا وأيسلندا وجزر فاروه ، وأقصى محاولات لتفادي إقامة مباريات خلال الشهرين نفسهما في بيلاروسيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وروسيا وأوكرانيا ، ولن تضم أي مجموعة أكثر من اثنين من تلك المنتخبات العشرة.

المسافات :

من أجل تفادي المسافات الطويلة ، سيمكن لكل من منتخبات كازاخستان واذربيجان وأيسلندا مواجهة منتخب واحد فقط من مجموعة من المنتخبات في مجموعاتهم.

وبناء عليه ، لن تضم مجموعة منتخب كازاخستان إلا منتخبا واحدا من منتخبات أندورا وإنجلترا وفرنسا وأيسلندا ومالطأ.

ولن يواجه منتخب ايرلندا الشمالية إلا منتخبا واحدا من منتخبات البرتغال واسكتلندا وإسبانيا وويلز.

كذلك لن يواجه منتخب اذربيجان إلا واحدا من منتخبي أيسلندا والبرتغال ، ولن يواجه منتخب أيسلندا إلا منتخبا واحدا من منتخبات أرمينيا وقبرص وجورجيا وإسرائيل.

وتشهد التصفيات عشر جولات من المباريات تقام الأولى بين يومي 21 و23 أذار/مارس والأخيرة بين يومي 17 و19 تشرين ثان/نوفمبر ، ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أول وثاني كل مجموعة.

بينما تحسم المقاعد الأربعة المتبقية عبر أدوار فاصلة في بطولة دوري أمم أوروبا للمنتخبات التي لم تتأهل عبر التصفيات.