رياضة | كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

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يُرسل الكرة التي احتسبها حكم اللقاء ضربة حرة لصالحه، من الطرف الأيسر لملعب مباراتهم أمام الوداد في المغرب فيسكنها رامي ربيعة مرمى الخصم فيحتفل وليد سليمان، صانع الهدف بصورة هستيرية لم يعتادها جمهور ناديه الأهلي عنه خاصة أنه لم يُسجل الهدف.

ليلة السابع والعشرون من شهر يوليو 2016 لن ينساها أبدًا وليد سليمان فكانت نقطة تحول في مسيرته بقميص القلعة الحمراء التي بدأت في يوليو 2010.

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

جناح الأهلي الذي قدم له من إنبي بعد مفاوضات 4 سنوات منهم ثلاثة مع بتروجت حتى انتقل لصفوفه بعد موسم مع إنبي لم يكن ضمن اللاعبين الذي يُفضل الهولندي مارتن يول، المدير الفني للفريق حينها الدفع بهم:"كنت عائدًا من إصابة لم ألعب لمدة 3 أشهر وكان يعتمد هو على اللاعبين الموجودين وألوم على الجهاز المعاون حينها عدم توضيح الأمر له".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

وهو الأمر الذي كان يُمثل لوليد سليمان ضغوطًا خاصة بعدما رفض مارتن يول تدخل المدير الإداري للفريق سيد عبد الحفيظ لكي يدفع به في المباريات:"طلبت الجلوس معه وأخبرته بما يدور في ذهني فرد إنني بالنسبة له رقم 3 وإذا لا يُعجبني الأمر فلا يجد مشكلة في رحيلي.. ولكنني أخبرته أني مستمر مع الفريق وظللت أتدرب أكثر بالنادي وخارجه حتى أكون جاهزًا للفرصة حينما تأتي وهذا هو ما تم".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

وبالفعل أتته الفرصة ولكن ليس ذلك فقط:"عقب الهدف الذي صنعته لربيعة كان هناك اجتماعًا باللاعبين وحينها احتضني مارتن يول واعتذر لي أمام زملائي وقال للجهاز المُعاون له إنه كان سيرتكب خطئًا لن يُسامح نفسه عليه وهو رحيلي عن النادي مع استمراره في قيادة الفريق".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

وبالفعل حوّل وليد سليمان تعثره في هذا الموسم ـ الذي يُعد الأقل له مع الأهلي ـ لنقطة تحول في مسيرته:"مقتنع بالنصيب.. مقتنع بالنصيب الذي جاء بي للأهلي لن يُكمل أحد حياته يلعب كرة قدم ولو رحلت حينها كنت سأقول إن رزقي أنقطع هنا وراضي تمامًا به".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

النصيب أيضًا أجّل انتقال وليد سليمان للأهلي في عام 1999:"كان هناك اختبارات للأهلي يُشرف عليها كابتن شطة وبدر رجب وتم اختياري أنا واثنين آخرين من الصعيد ولكن كابتن شطة رفضني لأن جسمي كان صغيرًا وضعيفًا".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

وربّ ضارة نافعة انتقل وليد سليمان بعدها بموسمين إلى صفوف حرس الحدود:"صُعدت سريعًا للفريق الأول وكان جيلاً ذهبيًا صلاح أبو جريشة، أحمد أيوب، هاني العقبي وغيرهم ولكن لم يكن لي نصيبًا هناك فانتقلت للجونة الموسم التالي وأديت جيدًا ثم انتقلت لبتروجت".

ومع بتروجت شارك بـ 50 لقاء سجل خلالهما 11 هدفًا وصنع 4 لزملائه وهو ما دفع الأهلي لمفاوضته على مدار 3 سنوات:"كل سنة كنت أحصل على وعد بالسماح لي بالانتقال للأهلي فكان الدور على أسامة محمد لينتقل هو للقلعة الحمراء ولكن لم يتم الأمر في النهاية وكنت أتعرض لخصومات لتصريحاتي الدائمة بأنني أريد الانتقال للأهلي".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

يتذكر سليمان، خلال حلوله ضيفًا في برنامج الحريف موقفًا جمعه بفاروق جعفر المدير الفني الجديد لبتروجت حينها:"كان يريدني أن ألعب معه لمدة موسم ثم سيجعلني انتقل للزمالك فأخبرته إنني من صغري أهلاوي وأحلم باللعب للأهلي نعم أحترم الزمالك واللاعبين هناك والجمهور ولكن ألعب في الأساس لانتقل للأهلي ولم يكن لي نصيب أن استمر في بتروجت وانتقلت لإنبي".

ومع إنبي شارك وليد سيمان معه في 26 مباراة؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلهما لزملائه:"حصلت على وعد من الوزير بأن انتقل للأهلي".

كورة لايف | Koora Live | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت الدوري المصري | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين

وحينها كانت جماهير الأهلي تُطالب بوجودة بشدة في هذا الموسم الرابع من المفاوضات مع اللاعب:"في مباراتنا أمامهم ظلوا يهتفون باسمي ويقدموا التحية لي فبكيت وحينها اقترب مني كابتن مجدي عبد العاطي وأخبرني أنه لا يصح أن أذهب لرد تحية جمهور الخصم".