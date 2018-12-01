رياضة | السكة الحديد تهزم مصر للتأمين في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تهزم مصر للتأمين في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر فريق السكه الحديد قمة المجموعة السادسة بعد فوزة على فريق مصر للتأمين بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم السبت بملعب التأمين بالجولة الـ 15 للقسم الثالث.

أحرز صديق حسين هدف السكة في الدقيقة 30 من الشوط الثاني، ليرتفع رصيد فريقة إلى 33 نقطة بالمركز الأول، ويتوقف رصيد التأمين عند 24 نقطة.

دفع الجهاز الفني للتأمين بقيادة رمضان إبراهيم بتشكيل ضم : محمد ابراهيم حارس مرمى، واسلام وأحمد وأحمد فاروق وعبد الرحمن محمد ومحمد عصام ورضا السيد وأحمد حمدي ومحمد حنفي وابراهيم منصور وعمر على ومحمود أنيس، وفي البدلاء جمال على ومحمد حسام ومحمد أشرف وعمرو سعيد والسيد موسى وعلى جلال وأحمد ابراهيم.

بينما لعب السكة بقيادة جمال عبد الحميد بتشكيلة تكون من ابراهيم شعلها حارس مرمى ومحمد أحمد وعمرو يوسف واسلام عبدة وعبد الفتاح شولا ومحمد سعيد وعبد العليم السيد ومحمد ريعو وصديق حسين وأحمد كشرى وأحمد عارف توتى، في البدلاء محمد السعدنى وممدوح رافت واسلام أبو العلا ووجدى يحيى وعاطف ابراهيم واحمد مرسي وهشام محي.

أدار اللقاء الحكم، ميدو سلامه من منطقة بورسعيد، عاونة أسامة الألفي، ومحمد سعيد عبد الله، وراقب الحكام محمود أبو سريع، وجيمس مراقب للمسابقات.