رياضة | كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

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كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
أعلن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة بتروجيت اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
ويظهر أحمد علاء في الخط الدفاعي للفريق بدلًا من ساليف كوليبالي، ليكون إلى جانب سعد الدين سمير، مع تواجد الظهيرين أيمن أشرف وكريم وليد "نيدفيد".
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
يوسف قرر الاستعانة بوليد أزارو لقيادة الخط الهجومي للأهلي خلال اللقاء، بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام المقاولون العرب.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
ويقود أزارو الخط الهجومي على أن يعاونة الثلاثي ناصر ماهر، أحمد الشيخ ووليد سليمان، ومن خلفهم ثنائي الوسط الدفاعي المكون من حسام عاشور وهشام محمد.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
ويتكون تشكيل الأهلي من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد.
خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، وليد سليمان.
خط الهجوم: وليد أزارو.
كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار
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