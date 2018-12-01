رياضة | كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

أعلن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة بتروجيت اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

ويظهر أحمد علاء في الخط الدفاعي للفريق بدلًا من ساليف كوليبالي، ليكون إلى جانب سعد الدين سمير، مع تواجد الظهيرين أيمن أشرف وكريم وليد "نيدفيد".

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

يوسف قرر الاستعانة بوليد أزارو لقيادة الخط الهجومي للأهلي خلال اللقاء، بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام المقاولون العرب.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

ويقود أزارو الخط الهجومي على أن يعاونة الثلاثي ناصر ماهر، أحمد الشيخ ووليد سليمان، ومن خلفهم ثنائي الوسط الدفاعي المكون من حسام عاشور وهشام محمد.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

كورة لايف - بث مباشر.. مباراة الأهلى وبتروجيت في الدوري المصري | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار