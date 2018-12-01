كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بتروجت بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : كريم نيدفيد – سعد الدين سمير – أحمد علاء – أيمن أشرف خط الوسط : حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان – ناصر ماهر – أحمد الشيخ خط الهجوم – وليد أزارو.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. مفاجأت في تشكيل الأهلي أمام بتروجت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .