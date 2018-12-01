رياضة | يلا شوت الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر بدون تقطيع | الاهلي وبتروجيت | رابط جديد لايف

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يلا شوت الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر بدون تقطيع | الاهلي وبتروجيت | رابط جديد لايف يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره بتروجيت، السبت 1 ديسمبر، بالجولة ٩ من الدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس. يلا شوت الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر بدون تقطيع | الاهلي وبتروجيت | رابط جديد لايف يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع عبر قنوات ON Sport وNile Sport. وعبر التاريخ التقى الأهلي المصري مع النادي البترولي ٢٠ مرة تمكن خلالهم الأهلي من خطف الانتصار ١٥ مرة فيما تعادل الفريقين ٥ مرات ولم يعرف بتروجيت طعم الفوز على حامل لقب الدوري. يلا شوت الاهلي .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم مباشر بدون تقطيع | الاهلي وبتروجيت | رابط جديد لايف

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