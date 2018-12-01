رياضة | فوز النجوم وتعادل سمنود وخسارة ميت خاقان وسرس الليان بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز النجوم وتعادل سمنود وخسارة ميت خاقان وسرس الليان بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات السبت، في الأسبوع الثاني، من منافسات، الدور الثاني، لمسابقة دوري القسم الثالث، فوز ثمين لفريق نجوم السادات خارج ملعبة على حساب فريق طوخ قليبوية بهدف نظيف، سجلة اللاعب أحمد فرحات بالدقيقة 26 للشوط الاول، وشهد اللقاء إحتساب ركلة جزاء لفريق طوخ تصدى لها حارس السادات من اللاعب محمود حرشة.

وحقق فريق بنها فوزا مثيرا وصعبا على حساب فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد بدر بهدف للفريق السرساوي في الدقيقة 8 من الشوط الأول، ، وفي الشوط الثاني أحرز بنها هدفين من ركلتي جزاء عن طريق رامي نصحي، وحلمي أحمد.

وتلقى ميت خاقان خسارة على ملعبة من ضيفة فريق عرب الرمل 1-2 حيث تقدم اللقاء تقدم العرب عن طريق إبراهيم الحملاوي بالدقيقة 5، وفي الشوط الثاني تعادل ميت خاقان عن طريق المدافع حماده عاطف بضربة رأس، في الدقيقة 17، وشهدت الدقيقة 90 هدف الفوز لعرب الرمل عن طريق اللاعب شريف رضا من تمريرة محمود الجمل.

وفاز مركز شباب بطا 3-0 على ضيفة فريق غزل شبين، سجلهم أحمد نصر، وشريف إيفا في الشوط الأول، ومحمد محيى سامبو في الشوط الثاني.

وحقق عثماسون مفاجأة بالفوز على المتصدر مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمود طه، وياسر رضا، وأحرز للمالية اللاعب حازم النحاس.

وحسم التعادل السلبي موقعة صيد المحلة وسمنود، وتختتم تلك الجولة غداً عندما يحل زفتى ضيفاً على فريق سبورتنج كاسل بستاد طنطا.

- ترتيب المجموعة الثامنة

1- المالية 28 نقطة

2- عرب الرمل 28 نقطة

3- صيد المحلة 25 نقطة

4- سمنود 24 نقطة

5- بنها 24 نقطة

6- طوخ قليوبية 24 نقطة

7- عثماسون 23 نقطة

8- سرس الليان 20 نقطة

9- شباب بطا 17 نقطة

10- ميت خاقان 16 نقطة

11- سبورتنج كاسل 12 نقطة

12- شباب زفتى 12 نقطة

13- نجوم السادات 12 نقطة

14- غزل شبين 11 نقطة