رياضة | جوارديولا: مانشستر سيتي سيتأقلم مع قوانين الإعارة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: مانشستر سيتي سيتأقلم مع قوانين الإعارة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي أن ناديه لن يواجه مشكلة في إتباع القواعد الجديدة المقترحة بخصوص نظام الإعارة.

وويتجه الفيفا لإقرار تعديلات في قوانينته تنص على تحديد عدد إعارات اللاعبين في الأندية لتتراوح بين 6 أو 8 لاعبين بحسب ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وستفرض التعديلات على الأندية إجراء صفقتين فقط بحد أقصى بين نفس الناديين خلال موسم واحد، وهذا قد يعني أخبارا سيئة لنادي تشيلسي في المقام الأول.

وقال جوارديولا للصحفيين: "سنتأقلم مع القواعد الجديدة وسنرى ما يمكننا القيام به".

وتابع: "إذا لم نتمكن من إعارتهم فسيعودون إلى هنا، إذا كنا لا نعتقد أنهم سيلعبون، وإذا لم نتمكن من ذلك، فسوف نبيعهم إنه أمر بسيط".

وأضاف: "سنرى قبل أن يخرجون، أين سيلعبون وإذا لم يكن من الممكن إعارتهم فلن نشتريهم".