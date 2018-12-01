الامارات | غياب رونالدو وغريزمان يؤكد فوز مودريتش بـ "البالون دور"

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب رونالدو وغريزمان يؤكد فوز مودريتش بـ "البالون دور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، النقاب عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية بالون دور، والتي ستمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي الإثنين المقبل.

ورغم أن الإعلان الرسمي للفائز بالجائزة سيعلن خلال حفل ضخم بباريس الإثنين، إلا أن صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أكدت أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات في سباق الكرة الذهبية.

وقال الصحيفة إن "البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وأشارت إلى أن "النجمين رونالدو وغريزمان لن يحضرا حفل التقديم في باريس، وأن مودريتش هو وحده من سيكون حاضراً مساء الإثنين".