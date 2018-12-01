الامارات | رد صادم من نابولي لعرض يونايتد الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من نابولي لعرض يونايتد الكبير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي نابولي الإيطالي عرضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن الحصول على خدمات الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مان يونايتد تقدم بعرض لضم المدافع السنغالي مقابل 91 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نابولي لم يوافق على العرض المقدم من الشياطين الحمر، للتعاقد مع اللاعب.
وارتبط اللاعب صاحب الـ27 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول وتشيلسي.
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