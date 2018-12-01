الامارات | نهائي «ليبرتادوريس» في مدريد.. وريفر بليت يرفض

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي «ليبرتادوريس» في مدريد.. وريفر بليت يرفض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتحاد أميركا الجنوبية قرر إقامة المباراة في «بيرنابيو» 9 الجاري. أ.ف.ب

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني عزمه استئناف قرارات الاتحاد الأميركي الجنوبي (كومينبول) بفرض غرامة مالية وإقامة مباراتين دون جمهور بحق غريمه ريفر بليت مطالبا بتشديدها، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة القارية إقامة المباراة المؤجلة في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس، في استاد سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحسب ما أعلن الاتحاد اللاتيني أول من أمس، حيث ستقام 9 الشهر الجاري.

وفي اليوم ذاته، عاقب الاتحاد ريفر بحرمانه الجمهور في ملعبه لمباراتين في السنة المقبلة وغرامة 400 ألف دولار، على خلفية تعرض مشجعيه لحافلة بوكا قبيل الإياب التي كانت مقررة السبت الماضي على ملعب «مونيومنتال» التابع لريفر (الذهاب 2-2 على ملعب بوكا)، ورفض ريفر العقوبات وكذلك قرار إقامة المباراة في مدريد، مطالبا بحقه في استضافتها.

وتقدم بوكا هذا الأسبوع بطلب للاتحاد القاري لتطبيق مواد في قوانينه تشمل اعتبار منافسه خاسراً أو إقصاءه من المسابقات. وأعلن بوكا عزمه استئناف العقوبات أمام (كونميبول)، ملوحاً باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي. وأتى بيان بوكا بعيد إعلان رئيس الاتحاد القاري أليغاندرو دومينغيز إقامة الإياب على سانتياغو برنابيو الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، وأن رئيس ريال فلورنتينو بيريز عرض استخدامه «مجاناً».

بوكا جونيورز يرفض

العقوبات الموقعة

بحق ريفر بليت

ويطالب بتشديدها.