جروس يطالب لاعبي الزمالك بغلق صفحة البطولة العربية والتركيز في الدوري

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عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، اليوم السبت، علي ملعب النادي.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بلقاء أمس أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية، مطالبا إياهم بغلق هذه الصفحة تماما والتركيز في القادم ولا شيء غير ذلك، مؤكدا ضرورة الفوز في اللقاء القادم أمام المصري الخميس المقبل، وأنه لن يسمح بشيء سوى مواصلة تصدر المسابقة، والعودة سريعا للانتصارات.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء الاتحاد السكندري تدريبات تأهيلية استشفائية، وأدى اللاعبون تدريبا تأهيليا خفيفا بالملعب أعقبه مران في جمانيزيوم النادي حرصا من الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس على عدم إجهادهم بسبب توالي المباريات. بينما خاض لاعبو الفريق الذين جلسوا على دكة البدلاء ولم يشاركوا في لقاء أمس، تدريبات تأهيلية قوية بالكرة وبدون كرة خلال المران، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس المدير الفني، فقرة بدنية قوية لهؤلاء اللاعبين من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم لتجهيزهم للفترة المقبلة.

وعقب ذلك قام جروس بتقسيم هؤلاء اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدوا تقسيمة خططية تم التركيز فيها علي بعض النواحي الفنية ، وحصل محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الفريق على إذن من الجهاز الفني بالتغيب عن المران بسبب ظروف خاصة باللاعب.

وواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق خوض البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة ، ويخوض الونش تدريبات علاجية وتأهيلية بجمانيزيوم النادي للتعافي من إصابته التي تعرض لها سابقا مع المنتخب، حيث يرغب الجهاز الفني في الاستعانة باللاعب في الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الإثنين استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأقصى الاتحاد فريق الزمالك عقب فوزه عليه (4-3) بركلات الترجيح، مساء أمس الجمعة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية، بعدما انتهت المباراتين ذهابا وإيابا في ثمن النهائي بالتعادل (1-1). ومنذ سقوط الزمالك أمام النجوم في الدوري الممتاز في أغسطس الماضي، لم يعرف الأبيض طعم الهزيمة خلال 14 مباراة في جميع المسابقات إذ حقق الفوز 12 مرة، بينما تعادل في مناسبتين فقط.

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