شكرا لقرائتكم موعد وصول بطل بوروندى لمواجهة الدراويش في البطولة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر فريق ماسيجير بطل بوروندى ، النادى الاسماعيلى بوصوله للإسماعيلية فجر غداً الأحد استعداداً لموقعة الأياب بدوري الابطال الافريقى .

الاسماعيلى ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بطل بوروندى فى إياب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى المقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة. وفاز الإسماعيلى على فريق ماسيجير نيجوزى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول بطل بوروندى لمواجهة الدراويش في البطولة الإفريقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .