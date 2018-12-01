شكرا لقرائتكم صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى تحت رادار الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك السيرة الذاتية لمحمود السلمى صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى والملقب بميسي غزة بعد ترشيحه من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



الزمالك

وأرسل بعض وكلاء لللاعبين عدداً من الفيديوهات الخاصة باللاعب الفلسطيني لعرضها على الجهاز الفني بقيادة السويسري جروس واتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية ضم اللاعب الفلسطينى المتألق في الفترة الأخيرة مما أدى لدخوله دائرة اهتمام بعض الأندية خارج فلسطين.

ويبلغ السلمى 20 عام ويمتاز بمهارات فنية عالية وحصل على إشادة مسئولو الزمالك لكن القرار النهائي بخصوص ضمه سيكون من جانب المدير الفنى للفريق الأبيض.