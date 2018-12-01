شكرا لقرائتكم غياب أجويرو عن مواجهة مانشستر سيتى أمام بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى التشكيل الأساسى للمباراة التى تجمعه مع ضيفه بورنموث على ملعب "الإتحاد"، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى الممتاز. ويغيب عن لقاء اليوم، النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو هداف المسابقة برصيد 8 أهداف بالمشاركة مع الجابونى أوباميانج مهاجم أرسنال، حيث كشفت التقارير الصحفية، عن رغبة جوارديولا فى اراحته، قبل مواجهة واتفورد القوية يوم الثلاثاء المقبل. ويحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 35 نقطة، بينما بورنموث فى المركز الثامن برصيد 20 نقطة. وجاء تشكيل السيتى كالتالى: حراسة المرمى: ايدرسون خط الدفاع: دانيلو - لابورت - أوتامندى - زينشينكو خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - برناردو سيلفا خط الهجوم: سانى - ستيرلينج - خيسوس

تشكيل مانشستر سيتى

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