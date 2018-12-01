شكرا لقرائتكم وايلدر يتحدى فيوري: سأهزمه بالضربة القاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبَّر الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، عن ثقته في قدرته على تحقيق انتصار كبير على البريطاني تايسون فيوري، في نزال على لقب الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي في لوس أنجلوس في وقت لاحق، اليوم السبت.

وقال وايلدر في مؤتمر صحفي: "سيكون بالقطع النزال الأكثر أهمية في مسيرتي لكنه ليس الأصعب. واجهت ملاكمين أقوى منه. سأفوز عليه بالضربة القاضية".



ولم يخسر وايلدر، أو فيوري من قبل. وحقق وايلدر 40 انتصارًا من بينها 39 بالضربة القاضية .

ولم يدل فيوري الذي حقق 27 انتصارًا بأي حديث. وعاد الملاكم البريطاني بطل العالم السابق في وزن الثقيل إلى المنافسات في يونيوالماضي بعد إيقاف دام أكثر من عامين بسبب المنشطات.