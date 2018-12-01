صدمة كاميرونية بسبب الكان

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جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الصدمة بين الجماهير الكاميرونية عقب قرار الإتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" بسحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون.

وذكرت صحيفة "جورنال دو كاميرون" الكاميرونية، أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية قوبل بصمت تام من جانب الحكومة الكاميرونية وهو الأمر الذى أثار غضب المعارضة والشعب.

وأضافت الصحيفة أن المعارضة الكاميرونية والشعب كانوا ينتظرون الحصول على توضيحات من جانب الحكومة تجاه قرار الاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون أثبت فشل الحكومة في تلبية طلبات "الكاف" من أجل إستضافة الحدث القاري.



أحمد أحمد

وتحدثت الصحيفة عن تجاهل وسائل الاعلام الحكومية في الكاميرون الحديث عن سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية من البلاد الأمر الذى وضع السلطات في موقف محرج، لاسيما وأن "الكاف" منح الكاميرون الوقت الكافي للوفاء بمتطلباته من أجل تنظيم الحدث.

واستضافت العاصمة الغانية "أكرا" اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف" لمناقشة تقارير لجان التفتيش بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى جاءت سلبية، فيما قال أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، إن قرار سحب التنظيم من الكاميرون تم اتخاذه بعد مناقشات استمرت 10 ساعات، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة لتلقى طلبات تنظيم البطولة من جانب الدول الراغبة على أن يتم تحديد البلد الجديد مع نهاية العام.



كاميرون 2019

وأجرى مفتشو الاتحاد الأفريقى مؤخراً زيارة تفتيشية وأمنية إلى الكاميرون وأخرى للبنية التحتية والملاعب وأماكن الإقامة، بجانب ملفات أخرى، لبحث إمكانية استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام للمرة الأولى خلال فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخباً، وأكدت تقارير لجان التفتيش جاهزية ملاعب الكاميرون بنسبة لم تتجاوز 60 بالمئة، وذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم البطولة.

وتعد المغرب وجنوب أفريقيا أبرز الدول المرشحة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام خلال الفترة من 15 يونيو – 13 يوليو المقبلين.