شكرا لقرائتكم عودة كومان وتياجو لدكة بدلاء بايرن ميونخ فى المواجهة أمام بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام مضيفه فيردر بريمن، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "فيسير شتاديون".

وتعد المباراة هى الفرصة الأخيرة للبايرن ومديره الفنى كوفاتش لاستعادة الانتصارات والمنافسة على لقب البطولة التى يحمل لقبها.

ويغيب عن الفريق البافارى فى لقاء اليوم، خاميس رودريجيز للإصابة، فيما عاد على مقاعد بدلاء كلا من تياجو الكانتارا وكينجسلى كومان بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت بهما.

ويحتل البايرن المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما يأتى فيردر بريمن فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا - بواتينج - سولى - الابا

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - ريبيرى

خط الهجوم: جنابرى - مولر - ليفاندوفسكى