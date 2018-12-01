بعد الأهلي.. الزمالك يودع البطولة العربية.. ورد فعل قوي من رئيس الأبيض وحقيقة رحيل جروس.. وتعليقات نارية من ميدو وعمرو أديب والحلفاوي

كتب: ضياء السقا

ودع الزمالك، بطولة كأس زايد للأندية العربية، عقب خسارته من الاتحاد السكندري، في إياب دور الستة عشر، بركلات الترجيح، بنتيجة 3 / 4، ليتأهل زعيم الثغر إلى دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله إيمانويل بناهيني في الدقيقة 84.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك 1 / صفر، ليتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/1 وليضطرا للعب ركلات الترجيح.

وأهدر لاعبو الزمالك خلال المباراة العديد من الفرص السهلة، إلا أن الاتحاد تمكن من خطف هدف رائع.

وكان الأهلي قد خرج من البطولة العربية أيضا من دور الـ16، على يد الوصل الإماراتي.

وعقب المباراة دشنت جماهير الزمالك هاشتاجا يطالب بإقالة جروس على “تويتر”؛ بسبب الأداء السيء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأبيض.

رد فعل رئيس الزمالك ومصير جروس

وفي أول رد فعل من رئيس الزمالك، قرر خصم شهر كامل من الراتب الخاص بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأيضاً للجهاز الطبي والإداري.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الزمالك أن جروس لن يرحل عن الفريق الأبيض، وأشار إلى أنه من غير المنطقي رحيل المدير الفني بعد خسارة مباراة وحيدة بركلات الترجيح.

ميدو يعلق على خسارة الزمالك

من جانبه علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على خروج الأبيض من البطولة العربية.

وكتب "ميدو"، عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خرجنا من البطولة العربية من الاتحاد.. البعض سيحاول أن يجعل من هذا الخروج مصيبة وكارثة على الفريق.. هذه المباراة يجب أن تكون دافعا كبيرا لكل البطولات التي يشارك فيها الزمالك هذا الموسم.. مبروك لابن الزمالك المخلص كابتن حلمي ومبروك لجمهور الاتحاد السكندري العظيم".

والحلفاوي يهنيء سيد البلد

وقدم الفنان نبيل الحلفاوي، التهنئة لنادي الاتحاد، على إطاحته بالزمالك من البطولة العربية.

وقال الحلفاوي، المعروف بتشجيعه للأهلي، عبر «تويتر»: «مبروك لنادي الاتحاد السكندري.. وهارد لك لنادي الزمالك..ويبقى سيد البلد ممثلا للكرة المصرية بين الأندية العربية.. نرجو أن يواصل بهذه الروح القتالية التي أقصى بها فريقين كبيرين الترجي والزمالك».

وأول تعليق من عمرو أديب

فيما علق الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب، على خروج الزمالك من البطولة العربية، وكتب على "تويتر": "في هذا الموقف الجلل استعمل العبارة الشهيرة لإخواني في النادي الأهلي: البطولة العربية مش مهمة، الدوري هو المهم والأهم".