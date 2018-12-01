رياضة | رابط كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني مشاهدة اونلاين كورة لايف| كورة ستار | يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني مشاهدة اونلاين كورة لايف| كورة ستار | يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني مشاهدة اونلاين كورة لايف| كورة ستار | يلا شوت

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

مباراة ريال مدريد وفالنسيا البث المباشر

ريال مدريد وفالنسيا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يواجه ريال مدريد السادس على ملعب البيرنابيو ضيفه فالنسيا الحادي عشر السبت 1 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مواجهة ريال مدريد وفالنسيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وفالنسيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

للإطلاع على مزيد التفاصيل، طالعوا التقديم الفني للمباراة المرتقبة والجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي. اضغط هنا.

تقديم المباراة

يتطلع ريال مدريد الى تخطي هزيمته الأولى في عهد مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري خارج أرضه أمام إيبار السبت الماضي بثلاثية نظيفة، عندما يستضيف فالنسيا.

وكان ريال مدريد ضمن الثلاثاء التأهل الى الدور الثاني الإقصائي لمسابقة دوري ابطال أوروبا التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة، قبل تجديده الفوز على مضيفه روما الإيطالي 2-صفر على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، بخسارة سسكا موسكو الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2.

وخاض سولاري لقاء الثلاثاء دون ايسكو الذي استبعد حتى عن مقاعد البدلاء في خطوة تؤكد بأن الأخير خارج حسابات المدرب الأرجنتيني ما قد يدفعه للرحيل أوائل العام المقبل، فيما عوض ماركوس يورنتي البرازيلي الغائب كاسيميرو في وسط الملعب.

ويتطلع سولاري الى مواصلة نتائجه الإيجابية مع الفريق منذ تعيينه مدربا خلفا لجولن لوبيتيغي، قبل تلقي خسارته الأولى أمام إيبار. ويأمل ضبط خط دفاع الفريق الذي اهتز كثيرا السبت الماضي.

رابط كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني مشاهدة اونلاين كورة لايف| كورة ستار | يلا شوت

