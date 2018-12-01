رياضة | يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

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يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

في مواجهة قوية يلتقي اليوم السبت 1 مانون الأول/ديسمبر، فريق يوفنتوس مع نظيره فريق فيورنتينا ، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي ، ونقدم لكم البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا .

يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا :

من المقرر نقل مباراة برشلونة وآيندهوفن عبر البث الحصري لقناة “beIN SPORTS HD 4” بصوت المعلق رؤوف خليف.

يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا :

وستقام هذه المواجهة بين الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورنسا .

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة 6 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

7 بتوقيت سوريا ومصر وفلسطين ولبنان والأردن والسودان وليبيا.

8 بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر .

9 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان.

5 بتوقيت غرينتش.

يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

ويحتل فريق السيدة العجوز الصدارة وحيداً برصيد 37 نقطة، بفارق كبير عن نابولي أقرب المنافسين هو 8 نقاطٍ كاملة،حيث يسعى يوفنتوس لتحقيق فوزه الخامس على التوالى بمسابقة الدوري الإيطالي.

يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تأكد صعوده لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فالنسيا الإسباني بهدف دون مقابل، ساعياً لمواصلة انتصاراته المتتالية .

يلا شوت juventus بث مباشر يوفنتوس وفيورنتينا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وفيورنتينا بث مباشر اليوم MATCH

روابط البث المباشر :

نضع روابط البث قبل بداية المباراة