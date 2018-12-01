رياضة | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث – الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث – الدوري الإنجليزي

ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي اليوم السبت 1 كانون الأول/ديسمبر ، نادي مانشستر سيتي مع نظيره نادي بورنموث ، ونقدم لكم البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث :

من المقرر نقل مباراة برشلونة وآيندهوفن عبر البث الحصري لقناة “beIN SPORTS HD 2” بصوت المعلق علي محمد علي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث :

وستقام هذه المواجهة النارية بين الفريقين على إستاد الاتحاد بمدينة مانشستر.

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة 4 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

5 بتوقيت سوريا ومصر وفلسطين ولبنان والأردن والسودان وليبيا.

6 بتوقيت السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر .

7 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان.

3 بتوقيت غرينتش.

ويدخل مانشستر سيتي هذا اللقاء بعد التعادل الأخير والصعب الذىي حققه مساء الثلاثاء أمام أولمبيك ليون الفرنسي، في الوقت الذى يتصدر فيه الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول “الريدز” الذي يحتل المركز الثاني.