رياضة | كول كورة HD | بث مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت | اون لاين لايف الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1/12/2018 | coolkora

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كول كورة HD | بث مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت | اون لاين لايف الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1/12/2018 | coolkora

تقام مباراة الأهلي وبتروجيت المؤجلة اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 في استاد الجيش بالسويس، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وكانت المباراة تأجلت لانشغال فريق القلعة الحمراء بدوري أبطال إفريقيا الذي انتهى بخسارة الأهلي من الترجي التونسي.

يمر الأهلي بظروف صعبة على الصعيد المحلي للموسم الجاري، فالفريق يؤدي موسماً سيئاً وأداءً متراجعاً، فلم يقتصر هذا التراجع للقلعة الحمراء في نهائي الأميرة السمراء فقط، بل وخرج من البطولة العربية على يد الوصل.

كول كورة HD | بث مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت | اون لاين لايف الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1/12/2018 | coolkora

تلقى المارد الأحمر خسارة قاسية في مباراته الأخيرة بالدوري من المقاولون العرب بهدف نظيف جعله يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط.

أما بتروجيت فهو الآخر يمر بظروف صعبة هذا الموسم لا تختلف على الأهلي، فحتى اللحظة لعب الفريق 15 مباراة محلياً ولم يحقق الفوز سوى في اثنتين، كما أنه أكثر الفرق تعادلاً في الموسم الحالي برصيد 9 تعادلات، ويحل بتروجيت في المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

كول كورة HD | بث مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت | اون لاين لايف الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1/12/2018 | coolkora

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة

بتروجيت Vs الأهلي. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 9). القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport . الملعب : ستاد الجيش بالسويس . المعلقين : أيمن الكاشف (أون سبورت) + محمد عفيفي (النيل الرياضية) . كول كورة HD | بث مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت | اون لاين لايف الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1/12/2018 | coolkora موعد المباراة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

كول كورة HD | بث مباشر ماتش الاهلي وبتروجيت | اون لاين لايف الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم 1/12/2018 | coolkora