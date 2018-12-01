رياضة | coolkora HD| يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الاسباني |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

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coolkora HD| يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الاسباني |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

يستهل الفريق الأبيض شهر ديسمبر باستقبال منافسٍ لم يسجل أي هزيمة خارج قواعده في المباريات الخمس الأخيرة في الليغا.

عقب حسمه التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في روما يوم الثلاثاء الماضي، يعود ريال مدريد إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد نحو شهر من مباراته الأخيرة على أرضه، ضد بلد الوليد في الليغا في 3 نوفمبر، لمواجهة منافس قوي هو فالنسيا (الساعة 20:45).

coolkora HD| يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الاسباني |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

مع هذه المباراة، سيبدأ بطل أوروبا الشهر الأخير من السنة الذي سيشارك فيه أيضاً ببطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي. ستكون مباراة اليوم الأولى من أربع مباريات سيخوضها ريال مدريد في البرنابيو في غضون 15 يوماً في ثلاث مسابقات مختلفة.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني اليوم:-

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

8:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

coolkora HD| يلا شوت HD|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الاسباني |قناة بين سبورت live HD|كورة ستار|Kora Star

قال سولاري في المؤتمر الصحفي عشية المباراة "فالنسيا فريق منظم تكتيكياً وسيكون علينا الاعتماد على المواهب لتحقيق الفوز". ولمحاولة الفوز على الفريق الأقل استقبالاً للأهداف في الليغا (متعادلاً مع أتلتيكو عند 9 أهداف)، يحظى المدرب الأرجنتيني في بتشكيلة فيها 14 لاعباً سجلوا هدفاً واحداً على الأقل هذا الموسم.

خمس مباريات متتالية دون هزيمة

يثبت فالنسيا أنه فريق قوي للغاية هذا الموسم خارج قواعده. في الواقع، خسر مباراتين فقط، ضد إسبانيول ويوفنتوس، من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن. إلى جانب ذلك، لم يسجل أي هزيمة خارج الديار في مباريات الخمس الأخيرة: ليفانتي (2-2)، فياريال (0-0)، ريال سوسييداد (0-1)، أتلتيك (0-0) وخيتافي (0-1)، وحقق الفوز في المباريات الأربع الأخيرة.