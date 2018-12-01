رياضة | شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت | رابط بث مباشر live

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شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت | رابط بث مباشر live

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاه نظيره بتروجيت ‏اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت | رابط بث مباشر live

الأهلي يلتقي مع بتروجيت على استاد السويس ضمن مؤجلات ‏الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.‏

‏ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق البترولي للخروج من ‏كبوته، بعدما تعرض للإخفاق في إفريقيا والبطولة العربية، إلى جانب الهزيمة من المقاولون في الجولة 16 للدوري بهدف نظيف.

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت | رابط بث مباشر live

وودع الأهلي البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي من دور الـ16، بينما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا ‏أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت ‏برادس.‏

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري

الأهلي يواجه بتروجيت في تمام الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، بعدما كان من المقرر أن يقام اللقاء في السابعة مساء.

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت | رابط بث مباشر live

الأهلي يعلن تقديم موعد مباراة بتروجيت في الدوري

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وبتروجيت اليوم الخميس

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وبتروجيت، على قناتي "أون سبورت ‏ونايل سبورت" باعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدوري، إلى جانب القناة الثانية الأرضية.‏

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي وبتروجيت | رابط بث مباشر live