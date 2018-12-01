رياضة | الزمالك يدرس ضم محمود السلمي

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يدرس نادي الزمالك ضم محمود السلمي صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى والملقب بـ"ميسي غزة" بعد ترشيحه للتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. ورشح بعض وكلاء اللاعبين ميسي غزة لنادي الزمالك من خلال فيديوهات لعرضها على الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس. ويبلغ السلمي من العمر 20 عامًا ويمتاز بمهارات فنية عالية جعلته محط اهتمام أندية خارج فلسطين.

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