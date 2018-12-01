رياضة | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

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يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

تذاع اليوم مباراة الاهلي وبتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة، لبطولة الدوري المصري الممتاز،ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت في تماما الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي اليوم عبر موقعنا.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

ويلتقي فريقي الاهلي وبتروجيت، في السابعة من مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الجيش بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت ويسعى فريق الاهلي خلال مباراة اليوم أمام بتروجيت؛ إلى تحقيق الفوز وإنهاء الهزائم المتكررة للشياطين الحمر. وحقق الاهلي نتائج سلبية مُهينة في العديد من المسابقات وكان أخرها خروجه للبطولة العربية و هزيمته الصادمة لجمهوره في نهائي دوري أبطال إفريقيا وأخيرا خسارته في آخر مباراتين له في الدوري الممتاز أمام فريقي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب. يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم متذيلاً تريب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة فقط من 7 مباريات له. يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش بينما يحتل بتروجيت المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد15 نقطة، جمعها من 15 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وفي حال اقتناص بتروجيت لنقاط المباراة الثلاث؛ سوف يتنقل الفريق إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ وفي حالة الهزيمة سوف يهبط بتروجيت للمركز الـ16.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم والتقى فريقي الاهلي وبتروجيت، في 20 مباراة؛ تمكن فيها الفريق الأحمر بالفوز في 15 مباراة بينما لم يحقق بتروجيت الفوز في أي لقاء على الإطلاق وحسم التعادل 5 مباريات جمعت الفريقين. موعد مباراة الاهلي وبتروجيت وتبدأ مباراة الاهلي وبتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة والمؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 7 مساءاً بتوقيت مصر، 8 مساءاً بتوقيت السعودية، و9مساءاً بتوقيت ابو ظبي. تشكيلة الاهلي وبتروجيت فى مباراة اليوم

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش

تشكيلة الاهلي في مباراة اليوم حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء وأيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - أحمد الشيخ وناصر ماهر خط الهجوم: وليد أزارو. يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش ويعود لصفوف النادي الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب كل من محمد هاني قائد جبهه اليمين ووليد أزارو خط هجوم الفريق؛ بينما يغيب عن التشكيلة المدافع المالي سالييف كوليبالي. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبتروجيت وتُنقل مبارة الاهلي وبتروجيت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،حصرياً على قناتي أون سبورت ‏ونايل سبورت؛ كما يمكن مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت مباشر (On Sport) عبر اون سبورت HD | Bein match بين ماتش