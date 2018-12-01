الان تتابع منتخب القوات المسلحة للتايكوندو يحقق الفضية ببطولة العالم العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

حقق منتخب القوات المسلحة السعودية للتايكوندو الميدالية الفضية لوزن 54 في بطولة العالم العسكرية المقامة في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية والتي تقام في الفترة ما بين 19-25 ربيع الأول 1440هـ، حيث حصل لاعب المنتخب السعودي عبدالإله بن يحيى عسيري على الميدالية الفضية في البطولة عقب تغلبه على لاعبي منتخب روسيا والصين وسيرلانكا.

وأوضح رئيس الوفد السعودي العميد الركن شداد بن طالع العمري أن هذا الإنجاز يعود إلى إمكانات لاعبي ومنسوبي المنتخب وإخلاصهم وتركيزهم العالي في البطولة، عطفاً على استشعارهم لمسؤولية تمثيلهم لوطنهم عبر منتخب القوات المسلحة السعودية، وترجمة للجهود المبذولة من المسؤولين في وزارة الدفاع ورعايتهم للرياضة العسكرية وللرياضيين في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى التوفيق لبقية اللاعبين في البطولة للأوزان الأخرى.

يذكر أن منتخب القوات المسلحة السعودية للتايكوندو قد حقق المركز الأول في نهائي البطولة العربية العسكرية السابعة للتايكوندو، والتي نظمها الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، والتي أجريت منافساتها في لبنان أكتوبر الماضي.