شكرا لقرائتكم الجبلاية ترفض طلب بتروجيت .. إعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى نادى بتروجت، يفيد برفض طلبه بإقامة مباراة اليوم أمام النادى الأهلى المؤجلة من الاسبوع التاسع على استاد الجيش بالسويس، بدون جمهور.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـ"الخليج 365" ، إن الخطاب تضمن إقامة المباراة فى السادسة مساء اليوم كما هو مُحدد، بحضور جماهيرى بناء على قرار الأمن بحضور الجماهير فى جميع المباريات.



عامر حسين

تابع أن اتحاد الكرة ينفذ قواعد المسابقة على جميع الأندية، وليس من حق أى ناد المطالبة بحضور الجماهير أو عدمه.

كان اتحاد الكرة حصل على موافقة الأمن بحضور 5 آلاف مشجع فى المباراة، بواقع 3 آلاف لبتروجت، و500 للاهلى، و1500 لوزارة الشباب والرياضة.