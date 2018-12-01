شكرا لقرائتكم دى ليخت يخشى دكة بدلاء برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الهولندى الواعد ماتياش دى ليخت لاعب أياكس أمسترام، يخشى الانتقال إلى برشلونة الإسبانى، بسبب وجود العديد من المدافعين الأكفاء، وهو ما سيقلل فرصة فى اللعب أساسيا.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الإجتماع الذى عقد بين البارسا و مانو رايولا (وكيل دى ليخت) واللاعب نفسه كان إيجابيا، وأن دى ليخت متحمس للانتقال للبلوجرانا، لكن يشعر بالقلق من عدم اشتراكه أساسيا، حيث يعلم أن وجود بيكيه، أومتيتى، ولينجليه لا يعنى دخوله كأساسى فور انضمامه، لكن يريد ضمان دقائق للعب ليثبت قدراته.

وأشارت الصحيفة أن دى ليخت يعلم أن عدد من كبار أندية أوروبا تسعى التعاقد معه وإشراكه كأساسى، وبمبلغ مادى أكبر من البارسا لكنه مستعد للتخلى عن هذه الإغراءات من أجل الفريق الكتالونى.

واضافت الصحيفة أن برشلونة من جانبه أخبر دى ليخت أنه سيحظى بفرصته وأعطاه مثال لينجليه كيف كان التوقيع معه ليكون إحتياطى، والأن أصبح ركيزة مهمة وأنهم يروا فى دي ليخت مستقبل مبهر بقيادة خط دفاع البارسا.