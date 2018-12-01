شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يطيح بالزمالك من كأس زايد للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال عقب فوزه على الزمالك 4 - 3 بركلات الترجيح يوم الجمعة في إياب دور الستة عشر بالبطولة. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله إيمانويل بناهيني في الدقيقة 84، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك 1 - صفر ليتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-1 وليضطرا للعب ركلات الترجيح. وسجل للاتحاد السكندري من ركلات الترجيح إيمانويل بناهيني ومحمود شعبان ونور السيد ومحمد ناصف، وأهدر محمد بازوكا وكريم الديب، فيما سجل للزمالك فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي، وأهدر محمود علاء وعبد الله جمعة وحمدي النقاز.

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