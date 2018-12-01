شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتأثر الزمالك محلياً بتوديع البطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغير الحال فى نادى الزمالك بعد 13 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر وتتويج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال، وذلك بعد توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية على يد الاتحاد السكندرى من دور الـ16 بعد الهزيمة بركلات الترجيح، وأدت تلك الخسارة إلى فتح العديد من الملفات التى كانت مغلقة بسبب مسيرة الانتصارات، ونجح السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، فى قيادة الفريق لتصدر الدورى بـ32 نقطة، كما صعد الأبيض تحت قيادته لربع نهائى الكأس، ولكن جاء توديع البطولة العربية ليفتح باب التساؤل حول مستقبل الفريق محلياً، وهو ما ننستعرضه فى التقرير التالى..

ما المتغيرات التى ستطرأ داخل الزمالك؟

أبرز ما ميز الزمالك هذا الموسم هو استقراره على الصعيدين الفنى والإدارى، وجاءت الخسارة من الاتحاد لتفتح الباب نحو اجتماع لمجلس إدارة نادى الزمالك فى جلسة محاسبة مع السويسرى كريستيان جروس عقب توديع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح 4/3.

وتشهد الجلسة لاستعراض السويسرى جروس أسباب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، وتوديعها مبكرا رغم أن الفريق كان أحد المرشحين بقوة لحصد اللقب، كما تشهد الجلسة استفسار مجلس الزمالك عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من المشاركة فى المباريات، على رأسهم أيمن حفنى ومصطفى فتحى وحميد أحداد ومحمد عنتر وأحمد مدبولى، وغيرهم من العناصر التى يرفض المدرب السويسرى الاستعانة بهم فى المباريات وتمسكه بالاعتماد على لاعبين آخرين، رغم تراجع مستوى بعضهم.

أول المتغيرات التى ستحدث داخل الزمالك هو رفض مجلس إدارة النادى إقصاء هؤلاء اللاعبين من الصورة دون وجود أسباب واضحة ومقنعة، خاصة أن الرؤية الفنية للمدرب السويسرى تعتمد على التشكيل الثابت وعدم تغييره سوى لظروف الإصابات أو الإيقافات، ويتمسك المدرب بوجهة نظره الفنية ويؤكد له المجلس احترام وجهة نظره، ولكن سيوجه المجلس إنذارا بعدم تقبل أى خسارة جديدة لبطولة فى ظل توفير كافة الأمور المطلوبة للفريق.

ولكن هل يتأثر الفريق محلياً؟

منذ نهاية مباراة الاتحاد السكندرى دخل أكثر من لاعب بالزمالك فى نوبة حزن عقب توديع البطولة العربية، ولكن السويسرى جروس اليوم تحدث مع الجميع فى المران حول ضرورة غلق صفحة البطولة العربية تماماً والتركيز فيما هو قادم من منافسات، خاصة مع المواجهة المهمة أمام المصرى التى ستقام الخميس المقبل فى الدورى الممتاز.

وكيف يخرج الزمالك من كبوته؟

فى حال رؤية جروس أن أى لاعب من الزمالك سيؤثر عليه الخروج العربى فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى سيفضل استبعاده من التشكيل الأساسى، حتى لا تؤثر الهزيمة من الاتحاد على الفترة المحلية المقبلة للفريق، وأشار جروس إلى ذلك فى مؤتمر مباراة الاتحاد، وأكد أنه يرى وجود انخفاض فى الكفاءة الهجومية للفريق ما يجعل بعض لاعبى الخط الأمامى المتراجع مستواهم، مثل إبراهيم حسن، فى دائرة التهديد بالاستبعاد من التشكيل الأساسى فى الفترة المقبلة.