شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى "فلسطين" مرشح للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك السيرة الذاتية لمحمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى والملقب بـ"ميسي غزة" بعد ترشيحه للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وأرسل بعض وكلاء لللاعبين عدداً من الفيديوهات الخاصة باللاعب الفلسطينى لعرضها على الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس واتخاذ قرار نهائى بشأن إمكانية ضم اللاعب الفلسطينى المتألق فى الفترة الأخيرة، ما أدى لدخوله دائرة اهتمام بعض الأندية خارج فلسطين.

ويبلغ السلمى 20 عاما ويمتاز بمهارات فنية عالية، وحصل على إشادة مسئولى الزمالك، لكن القرار النهائى بخصوص ضمه سيكون من جانب المدير الفنى للفريق الأبيض.